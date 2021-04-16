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إصابة 673 شخصا بكوفيد19- في كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 673 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 112 ألفا و 789 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1790 .

كما تعافي من المرض 549 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .103602

وتم تطعيم 92 الفا و 660 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى مليون و 379 ألفا و 653 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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