إصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، إن شرطة مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا تجري تحقيقات مكثفة بعد إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار وقع بالمدينة.

ونقلت الوسائل عن مسؤولين أمنيين قولهم "تم العثور على العديد من الضحايا في مكان الحادث".



كما نقلت عن قريب لأحد الضحايا قوله "ابنة أختي كانت في سيارتها عندما بدأ أحد المسلحين في إطلاق النار عليها"، مضيفا "قريبتي اتصلت بي وأنا نائم في المنزل، وأبلغتني بأن كان هناك إطلاق نار".

ولفت "لقد أصيبت برصاصة في ذراعها لكنها الآن بخير".

وذكرت صحيفة "إنديانابوليس ستار" نقلا عن بيان للشرطة أنه تم العثور على العديد من الضحايا في مكتب تابع لشركة فيديكس قرب المطار الدولي للمدينة. وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن ناطق باسم قوات الأمن أن هناك "عددا كبيرا من الضحايا" .

والأسبوع الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة.



وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.