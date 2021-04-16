الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات متفرقة على قطاع غزة، فيما يبدو أنه رد على إطلاق صاروخ من القطاع صوب بلدة سديروت المحاذية له.

واستهدفت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، بعدد من الصواريخ، موقع صلاح الدين التابع لحركة حماس شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد تابعة لحماس على الحدود الشرقية لمنطقة وسط القطاع.

وفي السياق ذاته، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً لحماس جنوب مدينة غزة، ولم تبلغ المصادر الطبية الفلسطينية عن سقوط ضحايا جراء عمليات القصف الإسرائيلية.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد إعلان المتحدث باسم الجيش رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة صوب بلدة سديروت المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه ”تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة“.