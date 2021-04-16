مقتل مسلح أطلق النار عشوائيًا في مطار بالولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت السلطات الأمريكية في ولاية تكساس القضاء على مسلح أطلق النار في مطار مدينة سان أنطونيو الدولي.

وقال قائد الشرطة إن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولي على متن سيارته، وإن ضابط الشرطة في المطار تعامل معه فورًا بعد خروجه من سيارته وفتح النيران على الشرطي ومبنى المطار.

وتوفي المهاجم متأثرًا بجروحه في المستشفى.

وأضاف أن منفذ الهجوم أطلق النار عشوائيًا، مشيرًا إلى أنه لم يسقط ضحايا ومصابين جراء هذا العمل.

كما أكد المصدر أن المشتبه به كان مراقبًا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.​