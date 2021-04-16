4 مصابين في مشاجرة مسلحة على السحور في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، بينهم ربة منزل، بطلقات نارية، في مشاجرة اندلعت وقت السحور بسبب خلافات بين عائلتين بقرية الحسينيات في أبوتشت بقنا.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو المجد إخطارًا من مرفق الإسعاف بإصابة: فاطمة عديل محمد - 35 عامًا - ربة منزل، ومحمد عدلي محمد - 37 عامًا، وهمام محمد زويل - 66 عامًا، وياسر طايع أبو زيد، في مشاجرة بسبب خلافات بين عائلتين بقرية الحسينيات في أبوتشت.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وجاري استكمال التحقيقات.​