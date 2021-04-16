الخارجية الأمريكية تدين هجمات مليشيا الحوثي ضد السعودية ومن بينها الهجوم الأخير على جازان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الخارجية الامريكية، الجمعة، هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية ومن بينها الهجوم الأخير على جازان.

وأكد بيان صادر لوزارة الخارجية الامريكية، أن هجمات مليشيا الحوثي على السعودية تعمل على استمرار الصراع في اليمن ويطيل من معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة.



ودعت الخارجية الأمريكية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات للتوصل لاتفاق سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأمس الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي، باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك بعد وقت قصير من تدمير التحالف 3 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي أيضا، باتجاه جازان.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة ضاربة عرض الحائط بمبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.