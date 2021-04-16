شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات الأمريكية الجديدة تهدد لقاء بوتين وبايدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر بتقنية «الكونفرنس كول» أن العقوبات الأمريكية الجديدة في حال فُرضت «لن تسهل» القمة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية الأسبوع الجاري مع فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء «أن القرار النهائي بشأن عقد القمة من عدمه يرجع إلى الرئيسين».

وقال الناطق باسم الكرملين: سوف ترد روسيا بالمثل على أي عقوبات للدفاع عن مصالحها.

وأمس أعلنت واشنطن، فرض عقوبات على 32 شخصية وكيانا لقيادتهم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقال البيت الأبيض «روسيا تدفع ثمن أفعالها الهادفة إلى إلحاق الضرر بمصالح أمريكا»، وأعلن أيضا طرد 10 دبلوماسيين روس من واشنطن، مشددا على أنه سيواصل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة.

ورفض بيسكوف التعليق على ما إذا كان بايدن حذر بوتين في المكالمة من عقوبات منتظرة.