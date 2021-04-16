شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدني وإصابة 12 في انفجار شرقي بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس الخميس، بأن عبوة لاصقة بداخل سيارة مركونة في سوق شعبي انفجرت في حي الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط قتيل و12 مصابًا في حصيلة أولية.

وقالت: إن الانفجار خلَّف دمارًا وتسبب في اندلاع النيران وتصاعد سحب الدخان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران، فيما تم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

وقالت خلية الإعلام في بيان مقتضب: إن انفجارًا وقع في أحد الأسواق بمنطقة الحبيبية شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين وحرق خمس عجلات، كمعلومات أولية عن الحادث.

وذكرت الشرطة أن «السيارة كانت متوقفة في سوق مزدحمة للأجهزة المستعملة في حي مدينة الصدر ذي الأغلبية الشيعية».

وبشأن تعرض مطار أربيل الدولي ومحيطه أمس الأول، لهجوم بطائرة مسيّرة، أكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جانين بلاسخارت، أمس الخميس، «أنها تهدد استقرار العراق».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن بلاسخارت قولها إن «أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق»، داعية «الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان إلى التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد».

وكان مطار أربيل الدولي ومحيطه قد تعرض الليلة الماضية إلى هجوم بطائرة مسيّرة تحمل مادة «تي. إن. تي» شديدة الانفجار، دون وقوع إصابات.