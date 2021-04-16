محام وضابط شرطة مصريان.. مشادة تثير جدلا على مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبهم من سلوك غير لائق لمحام تجاه ضابط شرطة خلال مشادة بينهما.

ونقلت مواقع مصرية محلية عن مصدر أمني، الخميس، تفاصيل مقطع فيديو، يتضمن مشادة بين شخص وضابط شرطة.

وأوضح المصدر أن الشخص يعمل بمهنة المحاماة، ونشبت بينه وبين ضابط شرطة برتبة ملازم أول مشادة كلامية أمام قسم شرطة العمرانية (جنوب القاهرة).

وأضاف المصدر أنه أثناء المشادة الكلامية قام المحامي بشد كتافات الضابط، وعلى إثرها تم التحفظ على المحامي وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة لعامة التي أمرت بإخلاء سبيله بعد التحقيق في الواقعة.