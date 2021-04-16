شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متشدد جزائري يسلم نفسه للسلطات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الخميس، أن مواطنا كان قد التحق بجماعات مسلحة متشددة في منطقة الساحل سلّم نفسه للجيش، في مدينة ”برج باجي مختار“ المحاذية لمالي.



وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أنه ”في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، سلم المتشدد المسمى بن خية إبراهيم“ المدعو إبراهيم بيبليك“ نفسه يوم الأربعاء 14 نيسان/أبريل 2021 للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة“.

وهو خامس متشدد جزائري يسلّم نفسه للسلطات في هذه المدينة منذ مطلع العام