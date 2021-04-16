شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب اليمن في الأمم المتحدة يندد بهجمات الحوثيين على الأعيان المدنية في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ندد مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي بالهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وقال إن تلك الهجمات تستهدف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي وأمن واستقرار الإمدادات النفطية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

واعتبر السفير السعدي، في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن في جلسته أمس، هجمات المليشيا المدعومة من إيران، على المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وفقا لما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال السعدي إن هذه الاعتداءات تؤكد رفض المليشيات الحوثية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة، لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة العربية السعودية، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري لتلك المليشيات، بما يحقق أجندتها التخريبية ونشر الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا مندوب اليمن في الأمم المتحدة المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة من قبل المليشيا المتمردة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.