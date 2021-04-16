شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن في كابول لبحث الانسحاب الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أمس (الخميس) إلى أفغانستان في زيارة غير معلنة ليعرض على الحكومة الأفغانية خطة إدارة الرئيس جو بايدن لسحب كل القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر في الذكرى العشرين لهجمات 2001.

والتقى بلينكن الرئيس الأفغاني أشرف غني فضلا عن مسؤولين أمريكيين مقرهم في أفغانستان للبحث معهم في إعلان بايدن أن الوقت قد حان لوضع حد لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.