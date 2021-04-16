شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوت على مشروع لإخراج المرتزقة من ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مجلس الأمن سيصوت على مشروع قرار يحث جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة ليبيا ويفوض فريقا صغيرا من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج التصويت اليوم (الجمعة).

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا يوافق على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليها في رسالة إلى المجلس.