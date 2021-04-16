بايدن: حان الوقت لخفض التوتر بعد فرض عقوبات على روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن الوقت الآن مناسب لخفض التوتر القائم بين بلاده وروسيا وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة على موسكو، مشيراً إلى أنه ما زال هناك مجال يتيح للبلدين العمل معا.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين: "كنت واضحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان بإمكاننا المضي إلى أبعد من هذا، لكني آثرت ألا أفعل ذلك... اخترت التصرف بشكل متناسب".

ودعا الرئيس الأمريكي نظيره الروسي إلى الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا. وبعد إعلان بايدن في وقت سابق فرض عقوبات مالية وطرد عشرة دبلوماسيين روس، أكد الرئيس الأمريكي مجدداً عرضه عقد قمة مع الرئيس الروسي "هذا الصيف في أوروبا" بهدف "بدء حوار استراتيجي حول الاستقرار" وخصوصا حول الأمن ونزع السلاح.

وشدد بايدن في حديثه على أنه لا يمكن السماح لقوة أجنبية بالتدخل في الانتخابات من دون عقاب، مؤكداً أنه أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، بأن التحقيقات أكدت التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية السابقة.