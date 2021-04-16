«طاقة أبوظبي» تصدر أول ترخيص لتبريد المناطق في الإمارة

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، أول رخصة لتبريد المناطق، بما يعزز من التطور في كفاءة قطاع الطاقة والمياه، ويتيح إمكانية استخدام التقنيات الحديثة والمياه المعاد تدويرها في شبكات تبريد المناطق.

ومنحت دائرة الطاقة، وبعد إصدار اللوائح التنظيمية لتبريد المناطق واللقاءات المكثفة مع الجهات المعنية، أول ترخيص لمشاريع تبريد المناطق لشركة السعديات للتبريد التي تخدم جزيرة السعديات بأبوظبي، بما في ذلك منطقة شاطئ السعديات ومنطقة السعديات الثقافية، كما سيتم منح الترخيص الثاني خلال الأسابيع المقبلة لشركة السعديات لتبريد المناطق، والتي تخدم جامعة نيويورك أبوظبي.

وحرصت دائرة الطاقة في أبوظبي، على مواصلة العمل خلال جائحة كوفيد - 19، وأصدرت اللوائح التنظيمية لقطاع تبريد المناطق واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق التي وافقت عليها حكومة أبوظبي في شهر سبتمبر من عام 2019، ما جعل أبوظبي أول سلطة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضع نظاماً متكاملاً لتبريد المناطق.

كما أعلنت دائرة الطاقة إطلاق لجنة مراجعة الكود الفني لتبريد المناطق والكود الخاص بالقياس لتبريد المناطق في 23 فبراير 2021، ومن بين أعضاء اللجنة مورّدو خدمات تبريد المناطق، ومزودو خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، والمطورون ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، مع تأكيد أن العضوية ستكون متاحة كذلك لأي جهة سوف تتأثر بالكودات.

وقال محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة في الإمارة، فإن دائرة الطاقة في أبوظبي تدعم باستمرار الجهود، لضمان رفاهية المجتمع مع العمل المتواصل، لتعزيز عمليات النمو والتطور في مختلف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد».

ويقدم تطبيق لوائح دائرة الطاقة في مشروعي شركة السعديات للتبريد وشركة السعديات لتبريد المناطق فوائد كبيرة لإمارة أبوظبي، مثل إمكانية تخفيض رسوم الاستهلاك لأكثر من 100 وحدة سكنية في منطقة مساكن شاطئ السعديات. (وام)