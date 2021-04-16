شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الفرق المتأهلة لنصف نهائي «يوروبا ليغ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

ضرب مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي موعداً في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعدما تخطيا عقبة ربع النهائي الخميس، فيما سيلتقي في نصف النهائي الآخر فياريال الإسباني ومدربه أوناي إيمري مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وبلغ مانشستر يونايتد نصف النهائي بعدما جدد فوزه على غرناطة الإسباني 2-صفر إياباً، ليبقي على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 2017 حين توج بطلاً لهذه المسابقة بالذات. وسجل الأوروغوياني أديسنون كافاني (6) وخيسوس فاييخو في الدقيقة 91 خطأ في مرمى فريقه) هدفي أصحاب الأرض.



وكان يونايتد حامل اللقب عام 2017، فاز ذهابًا بنتيجة 2-صفر في الأندلس لينهي بالتالي المغامرة القارية الأولى على الإطلاق لغرناطة. وقال البرتغالي برونو فرنانديش بعد الفوز: "يوروبا ليغ مسابقة صعبة دائمًا مهما كانت هوية الخصم. ندرك الجودة التي يملكها غرناطة لكننا سيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة".



روما يقصي أياكس

وعبر نادي روما، آخر سفراء إيطاليا في البطولات الأوروبية، إلى نصف النهائي بعد تعادله 1-1 مع ضيفه أياكس أمستردام بعدما كان حقق انتصاراً ذهاباً 2-1 في هولندا. تقدم أياكس عن طريق براين بروبي (49)، قبل أن يدرك البوسني إدين دجيكو التعادل لروما في الدقيقة 72.



وقال مدرب روما باولو فونسيكا: "أعتقد أننا قدمنا أداءاً دفاعياً جيداً. عانينا في أمستردام. أياكس فريق جيد لا سيما في الهجوم.. نحن فخورون لتمثيل إيطاليا وفخورون لكوننا في نصف النهائي".



إيمري يلتقي أرسنال

وألحق أرسنال هزيمة قاسية بمضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية نظيفة ليبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم حيث سيلتقي مدربه السابق الإسباني أوناي إيمري الذي عبر مع فريقه فياريال على حساب دينامو زغرب الكرواتي بعدما جدد فوزه عليه في إسبانيا 2-1 ليرفع مجموع نتيجة مباراتيه إلى 3-1.



ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 أبريل/نيسان الجاري على أن يليه الإياب في 6 مايو/أيار، فيما تحتضن غدانسك البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.