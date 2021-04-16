شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للحماية من الحرائق في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

وجه المقدم حمدان سالم الفلاحي، مدير مركز العمليات الرئيسي بإدارة العمليات في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، 10 نصائح للحماية من الحرائق في شهر رمضان، مناشداً أفراد المجتمع بضرورة التدقيق على اشتراطات السلامة في المطابخ والمنازل وطرق استخدام مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية وتنظيف الشفاطات الكهربائية من الزيوت، وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الحوادث المنزلية خلال إعداد وجبات الإفطار والسحور.

ودعا أصحاب المطاعم والمنازل إلى فحص أنابيب الغاز، وعدم تركها معرضة لأشعة الشمس، وفحص شبكات الكهرباء، كما وجه نصائح لسلامة المنازل في رمضان، أُولاها مباشرة الصيانة الدورية للأجهزة التي تستخدم بكثرة مثل موقد الطهي وشفاطات المطبخ التي تُسهم في طرد الدخان الضار والذي يحتوي على نسبة من السموم، وكذلك وضع أسطوانة الغاز خارج المنزل.