شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة" ينعى مكرم محمد أحمد: الصحافة المصرية فقدت رمزاً من رموزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشورى، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، شيخ الجماعة الصحفية، نقيب الصحفيين المصريين وأمين عام اتحاد الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية صباح الخميس.

وثمّن «أبو شقة» جهود الراحل الكبير في خدمة الوطن والشعب، قائلاً: إنه برحيل الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد فقدت الصحافة المصرية والعربية واحداً من أبرز روادها ورموزها وأهم علاماتها خلال العقود الستة الأخيرة، مشيراً إلى أن الفقيد مارس خلال سنوات عمره كل أنواع العمل الصحفي، وتميز باحترافية شديدة في المواقع التي شغلها بدءاً من عمله محرراً ثم مراسلاً فمديراً للتحرير ورئيساً للتحرير ورئيساً لمجلس إدارة الهلال ورئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال رئيس حزب الوفد إن الراحل قدم لمهنته ووطنه وأمته كل ما يملكه من موهبة وجهد من أجل تحقيق مستقبل زاخر للوطن حتى لحظاته الأخيرة في حياته.

وتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة بخالص التعازي لأسرة الراحل الكبير وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه من الجماعة الصحفية أو من رافقوه خلال مشوار حياته، ودعا «أبو شقة» الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.