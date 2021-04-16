​​"سياحة الشيوخ": مدينة الذهب تمهد لعودة السياحة العالمية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن اكتشاف المدينة المفقودة تحت الرمال، التي كانت تسمى "صعود آتون" هي بمثابة اكتشاف أثري فريد من نوعه يؤكد أن الأقصر مازالت بها الكثير من أسرار وحضارات الأجداد لا نعرفها ويعد لهذا الاكتشاف أهمية خاصة في ظل ما يعاني منه العالم من انكماش بسبب جائحة كورونا.

وتابع في تصريحات له، اليوم الخميس، أن مصر كانت تحتفل بنقل المومياوات للمتحف الحضاري في مدينة القاهرة منذ أيام و من ثم تكتشف أحد كنوزها في مدينة الأقصر، وهو يعد في حد ذاته ترويجًا سياحيًا يمهد لعودة السياحة العالمية بقوة في مصر، وسيصبح لدى الجميع شغف ليزور هذه الاكتشافات الأثرية الفريدة من نوعها، مهنئًا جميع العاملين في هيئة الآثار المصرية على هذا الجهد الكبير.​