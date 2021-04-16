مباحثات بين السودان والمحكمة الجنائية حول تسليم البشير

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس، عن مباحثات مع المحكمة الجنائية الدولية تشمل مسألة تسليم الرئيس االسوداني المخلوع عمر البشير، وشدد حمدوك على ضرورة أن يرى الضحايا وذووهم تحقيق العدالة.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء السوداني بالدور الذي تقوم به وساطة جنوب السودان لإكمال عملية السلام الشامل في السودان. جاء ذلك خلال لقائه بمقرر الوساطة ضيو مطوك الذي أعلن عقب اللقاء استئناف الحوار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو يوم 24 مايو المقبل.

وأضاف مطوك أن الوساطة التقت كذلك بعبد الواحد نور في جوبا، ولمست رغبته في الإسهام في تحقيق السلام.

وأوضح مقرر الوساطة أن اللقاء مع حمدوك تطرق إلى استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، بما في ذلك المجلس التشريعي وتعيين الولاة، وأنهم لمسوا استجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، ومن جميع المكونات حرصاً على استكمال هذه المؤسسات في القريب العاجل.