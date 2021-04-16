بغداد: التعاون مع دول الخليج خطوة رئيسة لإعادة العراق إلى محيطه العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

قال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله أمس، إن تنفيذ خطة التعاون المشتركة بين بلاده ومجلس التعاون الخليجي «خطوة رئيسة» من خطوات الحكومة العراقية في إعادة البلاد إلى المحيط العربي.

ونقل بيان حكومي عن نعمة الله تأكيده أثناء رئاسته الاجتماع السادس للجنة العراقية المعنية بتنفيذ خطة التعاون المشتركة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي أن بلاده تعمل على تحديد نقاط التواصل والتنسيق المشتركة مع المجلس بهدف تفعيل التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن اللجنة ناقشت إمكانية عقد مؤتمر الاستثمار لمجلس الأعمال العراقي - الخليجي في بغداد، واجتماع التعاون في المجال الثقافي، فضلاً عن عقد لقاءات بين المراكز الأمنية في كلا الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن اللجنة تعمل كذلك على متابعة ملفات التعاون في مجالي المواصفات والمقاييس والربط الكهربائي العراقي - الخليجي.

وتشكلت اللجنة العراقية لتنفيذ خطة التعاون المشتركة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي وفق أمر ديواني من الحكومة العراقية في عام 2018.