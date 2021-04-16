الاستخبارات الأميركية: تسليح إيران لميليشيات الحوثي يزعزع استقرار اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

حذر التقرير السنوي لأجهزة الاستخبارات الأميركية من أن استمرار تسليح إيران لميليشيات الحوثي الإرهابية يهدد الاستقرار في اليمن والمنطقة، وشركاء الولايات المتحدة ومصالحها.

وقال التقرير إن إيران ستبقى قوة مزعزعة للاستقرار في اليمن، حيث يشكل دعم طهران للحوثيين وإمدادهم بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وكذلك الأنظمة غير المأهولة، تهديداً لشركاء الولايات المتحدة ومصالحها، لا سيما من خلال الضربات على السعودية.

وأصدر مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، بالتنسيق مع قادة مجتمع الاستخبارات، أمام الكونجرس تقريراً سنوياً غير سري عن التهديدات العالمية للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن إيران ستشكل تهديداً مستمراً للولايات المتحدة، ومصالح الحلفاء في اليمن، والمنطقة، حيث تحاول تقويض نفوذ الولايات المتحدة، ودعم ميليشيات في الخارج، وترسيخ نفوذها، واستعراض قوتها في اليمن، والدول المجاورة.

وجاء في التقرير أن تصرفات طهران ستعكس تصوراتها عن العداء للولايات المتحدة، وقدرتها على إبراز القوة من خلال الأسلحة التقليدية والقوات بالوكالة، ورغبتها في انتزاع تنازلات دبلوماسية واقتصادية من المجتمع الدولي.

وأضاف أن القدرات العسكرية المتنوعة لإيران ونهجها الهجين في الحرب باستخدام كل من القدرات التقليدية وغير التقليدية ستستمر في تشكيل تهديد لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة في المستقبل المنظور.

ولفت التقرير إلى أن العمليات الحربية غير التقليدية الإيرانية وشبكة الشركاء والوكلاء المتشددين تمكنان طهران من تعزيز مصالحها في المنطقة، والحفاظ على العمق الاستراتيجي، وتوفير خيارات انتقامية غير متكافئة.