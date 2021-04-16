شاهد.. سعد الصغير يكشف عن أمنيته بعد الموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

حسم المطرب المصري سعد الصغير ما أثير بشأن زواجه على زوجته، بعدما تحدث لأول مرة خلال استضافته في برنامج ”شيخ الحارة“، الذي تقدمه المخرجة المصرية إيناس الدغيدي.

وردًا على سؤال: ”اتجوزت كام مرة عرفي على مراتك“، أجاب الصغير قائلًا: ”لازم السؤال ده“، وأردف قائلًا: ”لم أتزوج ولا مرة عرفي“، كما بين أنه كان يقوم بصداقات فقط دون ورق عرفي، حيثُ كان الأمر مجرد نزوات فقط، بحد تعبيره.

وأشار إلى أنه تسبب في مشكلات كثيرة لزوجته، لكنها لم تغادر المنزل على الإطلاق، مؤكدًا أنها ”امرأة أصيلة“، كما أنها تعلم بالنزوات التي كان يرتكبها.

ودخل الصغير خلال الحلقة بنوبة بكاء بعد تذكر والدته الراحلة، مبينًا أنه يعيش في حالة انكسار منذ لحظات وفاتها، وأنه لا يوجد شخص في حياته مثل والدته، لا سيما وأنها كانت تجمع الجيران لمشاهدته في التلفزيون.

وتمنى أن ”يصبح أولاده بارين به مثلما كان يفعل مع والدته“، معقبا: ”أنا بروح كل جمعة الترب لأمي ونفسي ولادي يجولي كل جمعة بعد وفاتي“.