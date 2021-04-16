شكرا لقرائتكم خبر الوكالة الذرية: طهران أوشكت على الانتهاء من التخصيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «إن استعدادات إيران لزيادة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير اكتملت تقريبا».

وبعد تفتيش منشأة إيران النووية الرئيسة (نطنز) تحقق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، من أن إيران استكملت تقريبا الاستعدادات للبدء في إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم 235-»، وأوضحت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإيران أنها لا تستطيع قبول خطوتها الأحدث لزيادة تخصيب اليورانيوم.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث في بيان «يشكل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي.. إيران ليس لديها حاجة مدنية موثوق بها للتخصيب على هذا المستوى».

وحتى الآن، تخصب إيران اليورانيوم إلى 20%، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 يتوقع أن يصل الحد الأقصى لمستوى التخصيب إلى 4%.