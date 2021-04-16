نقل وزير داخلية إيران إلى المستشفى

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وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أمس، أن فضلي لم يتمكن من المشاركة في جلسات فريق إدارة أزمة كورونا بسبب إصابته.
وتواجه إيران منذ الأسبوع الماضي الموجة الرابعة من الوباء، مصحوبة بارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات.
وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، فإن عدد حالات الوفيات الجديدة جراء الإصابة بمرض (كوفيد19) وصل إلى 304 حالات، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 25 ألفا، و582 حالة.
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