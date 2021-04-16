شكرا لقرائتكم خبر سلال رمضانية سعودية في السودان وفلسطين وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مدينتي باماكو وغاوو بجمهورية مالي، يستفيد منها 16.164 فردا، واصل المركز توزيع السلال الرمضانية في اليمن والسودان ولبنان والأردن وفلسطين وباكستان وتشاد.

وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية العفيفة والمحتاجة في محافظات عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، استفاد منها 13.915 فردا بواقع 2.783 أسرة، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن.

ووزع المركز 500 سلة غذائية في محلية طوكر وضواحيها في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، وسلم أمس 550 سلة غذائية رمضانية لصالح مرضى السرطان، و1.211 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 7.266 فردا.