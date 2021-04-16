سلال رمضانية سعودية في السودان وفلسطين وباكستان

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وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية العفيفة والمحتاجة في محافظات عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، استفاد منها 13.915 فردا بواقع 2.783 أسرة، ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن.
ووزع المركز 500 سلة غذائية في محلية طوكر وضواحيها في ولاية البحر الأحمر بجمهورية السودان، وسلم أمس 550 سلة غذائية رمضانية لصالح مرضى السرطان، و1.211 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي ودوكي بإقليم بلوشستان، استفاد منها 7.266 فردا.
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