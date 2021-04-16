شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون قتلوا وأصابوا 4 آلاف معلم يمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير لنقابة المعلمين اليمنية إن 1579 معلما وإداريا في قطاع التعليم قتلوا على أيدي مسلحي ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ اندلاع الانقلاب في عام 2014 وحتى العام الجاري.

وتعرض 2642 معلما لإصابات مختلفة نتج عن بعضها إعاقات مستديمة، وصدرت قرارات إعدام بحق 10 من المعلمين، بينهم نقيب المعلمين بأمانة العاصمة، سعد النزيلي، وخالد النهاري مدير مدرسة، إضافة إلى 8 طلاب آخرين، وذلك بعد أن قامت باختطافهم والزج بهم في معتقلاتها.

وكان أول معلم توفي تحت التعذيب حتى الموت بعد الانقلاب الحوثي مباشرةً المعلم صالح البشري، وتلاحقت الحالات حتى وصلت أربعة عشر معلما، ولفت التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي تسببت بتهجير أكثر من 20 ألف معلم بعد تعرضهم للتهديدات والملاحقات.

وقال التقرير «إن ميليشيات الحوثي تسببت بقطع رواتب 60% من إجمالي العاملين في القطاع التربوي والبالغ عددهم (290) ألف موظف وموظفة، لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثلاث سنوات من شهر سبتمبر 2017م»، وأشار إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في حالة من الفقر المدقع في صفوف المعلمين، دفعت البعض منهم للانتحار بسبب ضيق العيش.

وفي ذات السياق، رصدت نقابة المعلمين اليمنيين 5476 فعالية أقامتها الميليشيات الحوثية للتعبئة العسكرية والطائفية في مدارس العاصمة صنعاء خلال 47 يوما فقط منذ فبراير الماضي، استهدفت أكثر من نصف مليون طالب مقيدين في 310 مدارس لإنتاج جيل من المحاصرين بالأفكار الطائفية وثقافة العنف والكراهية.

ميدانيا، تشهد جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش تصدت لهجوم حوثي واسع على مواقع في المشجح والكسارة.

وأشار المركز الإعلامي لإقليم سبأ، أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إحراق ثلاثة أطقم تابعة للميليشيات الحوثية بصرواح غرب مأرب، كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي بالمشجح.

وأكد المركز الإعلامي، استمرار المعارك التي وصفها بـ (الأعنف) بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح. كما أكد أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مديريتي مدغل وصرواح غرب مأرب.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية للميليشيات.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العمليات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والنازحين في مأرب واستهداف مخيماتهم، تحد سافر للجهود والتحركات الدولية لإحلال السلام، وتجسد حقيقة طبيعة المشروع الدموي والعنصري لهذه الميليشيات المرتهنة لأجندة النظام الإيراني.

مشاهدات يمنية:







القوات المشتركة تفشل تسلل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها بالضالع جنوبا.



الحكومة اليمنية تبدأ توزيع لقاح كورونا بالمناطق المحررة.



ميليشيات الحوثي تفرج عن الصحفي سلطان قطران بعد عامين من اختطافه.



أسرة كاملة في التحيتا تنجو من موت محقق جراء قصف مدفعي حوثي استهدف منازل المواطنين بالحديدة.



81

مدير مدرسة قتلوا.

1497 معلما قتلوا.

2642 معلما أصيبوا.

10 معلمين أعدموا.

8 طلاب أعدموا.

612 مختطفا في التعليم.

14 معلما ماتوا تحت التعذيب