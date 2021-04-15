أغسطس المقبل.. ألمانيا تسحب قواتها من أفغانستان

محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، انيغريت كرامب كارنباور الخميس، إن ألمانيا تعتزم سحب جنودها الـ11 ألفاً من أفغانستان بحلول منتصف أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ناتو، خططهما لمغادرة البلاد.



وكتبت الوزيرة والمفتش العام إيبرهارد زورن إلى الجنود، فقالت: "قوات الجيش الألماني ستغادر أفغانستان بفخر، نفذ جنودنا كل الأوامر التي كلفهم بها البرلمان".

وأعلن حلف شمال الأطلسي الأربعاء، خططه للانسحاب من أفغانستان بحلول 1 مايو (أيار) المقبل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي ألمانيا بثاني أكبر وحدة عسكرية متمركزة هناك وقوامها نحو 10 آلاف جندي.

ويعتزم الجيش الألماني سحب قواته بشكل أسرع من الولايات المتحدة، مع خطط لإخلاء المعسكر في مزار الشريف، شمال البلاد، في غضون 4 أشهر.

كما تقرر أن يعود الجنود المئة المتمركزين فى العاصمة كابول إلى بلادهم في نفس التوقيت.