عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز عتبة المئة ألف في فرنسا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت البيانات الرسمية الخميس في فرنسا أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز المئة ألف بعد أن تم إحصاء أكثر من 300 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

تجاوز عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بكوفيد-19 المئة ألف الخميس، بعد تسجيل ما يزيد عن 300 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات الصحية. فيما كان عدد الوفيات 99,805 يوم الأربعاء.

ويذكر أنه على المستوى الاقتصادي ستكلف جائحة فيروس كورونا فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب، وفق ما أعلنه وزير العمل والحسابات العامة أوليفييه دوسوبت لصحيفة "لوفيغارو".

وفرنسا صاحبة ثامن أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء كورونا.، وتبقى الولايات المتحدة أكثر دول العالم تشهد وفيات بالمرض التنفسي، إذ سجلت أكثر من 564 ألف وفاة، تليها البرازيل فالمكسيك ثم الهند.