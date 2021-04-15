البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية في بغداد و أربيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان البرلمان العربي بشدة الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل و بغداد و أعرب عن رفضه لأية محاولات تستهدف النيل منها و السعى لتقويض أمنها و وحدتها و استقرارها.



و أكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - تضامنه الكامل و وقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها ضد الإرهاب و الجماعات الإرهابية، و مساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمنها و استقرارها .

و أعرب عن تعازيه و مواساته لقيادة و حكومة و شعب العراق في ضحايا الإعتداءات الإرهابية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.