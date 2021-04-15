مقتل جندي تركي في هجوم شمال العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس مقتل أحد الجنود في هجوم صاروخي استهدف معسكرا تركيا بمدينة بعشيقة التابعة للموصل بمحافظة نينوى شمال العراق. وأوضح البيان أن هجوما بثلاثة صواريخ استهدف أحدهم معسكرا بعشيقة، بينما سقط الآخران على إحدى القرى بالمنطقة، مشيرا إلى مقتل أحد الجنود، فضلا عن إصابة طفل بالقرية. وشددت الوزارة في بيانها على أن «الطائرات التركية المسيرة قامت على الفور عقب الهجوم باتخاذ التدابير اللازمة».



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