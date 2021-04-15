شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي يوضح احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

قال قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تود وولترز الخميس، إنّ احتمال غزو روسيا لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة «تقلص إلى النصف»، وذلك بعدما شهدت الحدود بين الدولتين حشداً عسكرياً روسياً.

ورداً على سؤال أمام لجنة بمجلس النواب حول التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا، قال قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي (يوكوم) الذي يقود أيضاً قوات حلف شمال الأطلسي، إنّه «قلق للغاية». لكن عندما طلب منه نائب تقييم احتمال غزو أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، أجاب: «تقلّص إلى النصف».

ثم سأله نائب آخر عمّا إذا كانت فرص الغزو ستزداد بعد بضعة أسابيع، فأجاب: ذلك يعتمد على التحركات التالية للقوات الروسية. وأضاف: «شعوري، بالنظر إلى ما أراه حالياً، هو أن هذا الاحتمال سينخفض».

وتصاعدت الاشتباكات بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على مدى عدة أسابيع، في وقت تم نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس في مواقع قريبة، ما أثار مخاوف من عملية عسكرية واسعة النطاق. وتخشى الحكومة الأوكرانية من أن تسعى موسكو، لإثارة ذريعة للحرب في محاولة لتبرير عملية عسكرية.

وحذّر الغربيون روسيا من استعراض القوة. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة، وستشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المحادثات عن طريق الفيديو.