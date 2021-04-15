شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية من وفيات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

سجلت تركيا، الخميس، أعلى حصيلة يومية من وفيات فيروس كورونا، بعدما رصدت 297 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى35031.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، تسجيل 61400 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالي إلى أربعة ملايين و86957 منذ بدء الجائحة. وتحتل تركيا المركز الرابع عالمياً من حيث عدد الإصابات اليومية، استناداً لمتوسط سبعة أيام.