شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وفرنسا تناقشان مشروع طائرة حربية مشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تبحث وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارنباور، الأسبوع المقبل، مع نظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي، المشروع الدفاعي الأكبر في أوروبا، والمتمثل في إنتاج طائرة حربية فرنسية - ألمانية، وكذلك تصاعد حدة التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين، الخميس، إن من بين الموضوعات التي تشملها محادثات الثلاثاء في باريس المهام العسكرية لكلا البلدين في الساحل الإفريقي، والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن كرامب كارنباور ستلتقي الاثنين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج في بروكسل.

وتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم هو أكبر مشروع دفاعي في أوروبا، وتعطل بسبب خلاف بين شركتي «إيرباص» و«داسو» وكذلك الخلافات بين ألمانيا وفرنسا.