شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: «الوساطة» تدعو لإبعاد مسلحي «الحركات» عن المدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم-”الخليج 365”:

طالبت الوساطة الجنوب سودانية بإبعاد عناصر الحركات المتمردة السابقة عن المدن الآهلة بالسكان، مشيرة إلى أن عودة هؤلاء المسلحين إلى الخرطوم والمدن الكبرى يخالف اتفاق السلام. ولا يزال مقاتلو بعض تنظيمات الجبهة الثورية يتواجدون في العاصمة الخرطوم، إضافة لارتكازهم في بعض مدن دارفور؛ على الرغم من قرار مجلس الأمن والدفاع بإبعادهم عنها في 31 مارس/ آذار الفائت.

وأثارت قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، جدلاً واسعاً بعد اقتحامها مقر اللجنة الأولمبية في الخرطوم واتخاذه ثكنة عسكرية لعدة أيام، غادرت بعدها إلى منطقة السليت شمال أم درمان. وعقد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، اجتماعاً مع وفد الوساطة الجنوب سودانية برئاسة ضيو مطوك. وقال مطوك، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، «توجد بعض الخروق في ملف الترتيبات الأمنية، مثل دخول القوات للعواصم والمدن، ما يخالف ما تم الاتفاق عليه». وأشار إلى أن زيارة وفد الوساطة بحثت سبل معالجة المعوقات التي صاحبت ملف الترتيبات الأمنية وغيره من ملفات اتفاق السلام.

وبموجب اتفاق السلام، كان ينبغي دخول مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية إلى مناطق تجميع بعيدة عن المدن بعد شهرين من توقيع الاتفاق الذي جرى في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تمهيداً لإعادة دمجهم في القوات الحكومية. وانتقد قادة بعض تنظيمات الجبهة الثورية تأخر تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية، فيما التزمت الحكومة السودانية الصمت حيال هذه الانتقادات. وقال مطوك إن لقاءه بحمدوك تطرق لمحور استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، ممثلة في المجلس التشريعي وتعيين الولاة. وأضاف: «لمسنا استجابة من رئيس الوزراء في هذا الأمر، وكذلك من جميع المكونات حرصها على استكمال هذه المؤسسات في القريب العاجل».

في غضون ذلك، أطلقت حكومة ولاية غرب دارفور، ووزير الداخلية، نداءً للمنظمات الإنسانية لاستئناف تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة، والتزما بتوفير حراسات للمنظمات وتسهيل مهمة تحركها. وخلفت هجمات المسلحين على مدينة الجنينة مئات القتلى والمصابين، كما أطلقت موجة نزوح جديدة شملت آلاف الأشخاص.

ووجّه محمد زكريا الأمين العام بالإنابة لحكومة ولاية غرب دارفور، نداءً للمنظمات العاملة في المجال الإنساني لاستئناف مهامها، وأنشطتها من أجل تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، وأشار إلى هدوء الأحوال الأمنية في كل أرجاء الولاية ومدينة الجنينة بصفة خاصة. وأوضح عمر عبدالكريم مفوض العون الإنساني بغرب دارفور أنه تم تقديم شرح مفصل لوزير الداخلية حول الأوضاع الإنسانية والنازحين البالغ عددهم 95 ألف نازح يتوزعون في المؤسسات الحكومية، من بينهم النساء والأطفال، وكبار السن.