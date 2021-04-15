شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة أردنية أُدينت بـ«إطالة اللسان على الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

قضت محكمة الاستئناف الأردنية، الخميس، بعدم مسؤولية فتاة أدانتها محكمة صلح جزاء شمال عمّان بجرم إطالة اللسان على الملك، وحصدت قضيتها ردود فعل واسعة. وأكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف توصلت لانتفاء القصد الجرمي لدى آثار الدباس، وهي موظفة في شركة الكهرباء، وأن البيانات تدل على عدم قصدها الإساءة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال. وجاء القرار بعدما استأنفت الدباس ما صدر عن محكمة الصلح بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع الرسوم. وكانت الدباس قالت بعد خلافها مع إعلامية: «أبوي (والدي) أحسن من الملك».

وتلقت الدباس مكالمة هاتفية من عبدالله الثاني دعاها خلالها للاعتزاز بوالدها مثلما يفخر بوالده وأبدى عدم انزعاجه من عبارتها، وشجعها على الاحتفاظ بمعنويات عالية. وقال: «نحن معك ولن يحدث لك مكروه». من جانبه، طلب نائب عام عمّان حسن العبداللات من المدعين العامين تزويده بكشف يتضمن عدداً من القضايا التنفيذية والتحقيقية بكافة تفاصيلها والمتعلقة بتهم «إطالة اللسان».