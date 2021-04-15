شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تهاجم «حزب الله»: حان وقت تشكيل الحكومة اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”، وكالات:

أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد هيل،الخميس، عقب لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن استعداد بلاده للتوسط بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما، واتهم «حزب الله» بتقويض الدولة، مهدداً بفرض عقوبات على أطراف لبنانية، إذا «استمرت في وضع العقبات» التي تحول دول خروج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتشكيل حكومة توقف الانهيار، وأمريكا مستعدة للمساعدة، ولكن نريد أن نلمس الإصلاحات، فيما شدّد عون على أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل، بالتزامن مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة لمعالجة مختلف الأزمات، بينما اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان، في وقت أخلى المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعض الموقوفين في ملف الانفجار.

تسهيل أمريكي للمفاوضات

وقال هيل، عقب لقائه عون، إن «أمريكا مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف»، معتبراً أن الأمر يعود بالنفع الاقتصادي على لبنان. وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمحاولة حل الخلاف حول حدودهما البحرية الذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز. وتوقفت المفاوضات بعد أربع جلسات عقدت في مقر بعثة الأمم المتحدة بجنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه. وحمّل هيل الزعماء اللبنانيين المسؤولية عن استمرار الجمود في المحادثات الرامية لتشكيل حكومة تعالج الانهيار الاقتصادي، وحذّر من أن «أولئك الذين يواصلون وضع العقبات» يعرّضون أنفسهم لإجراءات عقابية، من دون أن يسمي أفراداً بعينهم. واتهم هيل «حزب الله» وإيران بتقويض الدولة، وقال هيل إن المحادثات مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يمكن أن تعزز الاستقرار في المنطقة، لكنها «ستكون مجرد بداية لعملنا» الذي ستتناول فيه الولايات المتحدة «العناصر الأخرى لسلوك إيران المزعزع للاستقرار».

تطوير الموقف اللبناني

من جهته، أكد عون أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مشيراً إلى أنه يحق للبنان أن يطور موقفه وفقاً لمصلحته، وبما يتناسب مع القانون الدولي، ووفقاً للأصول الدستورية. وطالب عون باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية، وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية، مؤكداً أنه لن يفرط في السيادة والحقوق والمصالح اللبنانية، مشدداً على ضرورة أن يكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين.

وانتقل هيل بعدها إلى السراي الحكومي، حيث بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. ونقل هيل قلق الإدارة الأمريكية إزاء عدم تشكيل حكومة جديدة، في وقت أكد دياب حاجة البلاد إلى تشكيل حكومة لمعالجة مختلف الأزمات، والشروع في ورشة إصلاحات، انطلاقاً من الخطة التي وضعتها حكومته.

بوتين والحريري

من جهة أخرى، أكد الرئيس بوتين، في اتصال هاتفي مع الحريري الذي يزور موسكو حالياً، موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وجاء في بيان الكرملين، أمس الخميس: «أطلع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الرئيس بوتين (خلال مكالمة هاتفية) على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان، وعن الإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وأكد الجانب الروسي موقفه الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه».

إلى ذلك، أخلى المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سبيل الموقوفين: الرائد جوزيف النداف، الرائد شربل فواز، الرقيب أول الياس شاهين، الرقيب أول خالد الخطي، دجوني جرجس، مخايل المر، ورد طلبات إخلاء السبيل الموقوفين ال١٩ الآخرين.