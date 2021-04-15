شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة تطبيق مواصفة استمرارية الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت بلدية مدينة الشارقة، في مبناها الرئيسي يوم الاثنين الماضي ورشة تدريبية خاصة بتطبيق مواصفة استمرارية الأعمال أيزو (22301:2019) استمرت على مدار 5 أيام وشارك بها الفريق المسؤول عن تطبيق المواصفة، سعياً إلى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، الحرص بشكل كبير على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأيزو بصفة عامة، واستمرارية الأعمال في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة خاصة، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن جاهزية البلدية في استمرار تقديم خدماتها الحيوية وأنشطتها أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث والاستعداد لمواجهة جميع التحديات في حالات الطوارئ من خلال الاستغلال الأمثل لمنظومتها الرقمية ومواردها وكوادرها المتميزة.

من جانبها أفادت الشيخة مها علي المعلا مدير إدارة الجودة والمطابقة، ورئيس فريق تطبيق مواصفة استمرارية الأعمال في البلدية، أن الورشة تناولت العديد من المحاور المهمة وناقشت العديد من المواضيع ذات الصلة كهيكلية نظام إدارة استمرارية الأعمال للمساهمة في تحديث الخطط ومراجعتها، وتطبيق متطلبات النظام. وأشارت إلى أن الورشة ركزت على المستندات المهمة في حالات الطوارئ أو وقوع أية حوادث معينة وكل ما يتعلق بفرق استمرار الأعمال، والخطط اللازمة لاستمراريتها وآليات التصاعد حسب مستوى الخطر والأزمة، والتأثير على الأعمال وتقييمها، وأساليب العودة إلى النظام الطبيعي بعد التعافي، وإعداد سيناريوهات خطر وأزمات متوقعة وخطط الإخلاء، والاتصال أثناء الأزمات، والأنشطة ذات الأولوية والاستجابة للحوادث، كما طرحت الورشة أهمية تحديد فرق إدارة الأزمات وفريق الاستجابة وفريق الاتصال وفريق تقييم الأضرار