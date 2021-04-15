شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عجمان تفوز بجائزة «ألوشن إمباكت» لتميزها في الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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حصدت جامعة عجمان جائزة «ألوشن امباكت - Ellucian Impact» في مجال الابتكار لعام 2021، لجهودها المبتكرة لدعم الطلبة، وتم تكريم الجامعة خلال حفل توزيع الجوائز السنوي، وهو أكبر مؤتمر عالمي للتكنولوجيا في هذه الصناعة.

وقالت لورا إبسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ايلوشن «لقد كان من الملهم أن نرى كيفية استخدام التكنولوجيا للعمل بكفاءة أكبر».

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان،: «في الوقت الذي نواجه فيه وباء عالمياً خطيراً، فإن اختيار جامعة عجمان لتكون الجامعة الوحيدة من بين مؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط لتفوز بجائزة «ألوشن امباكت» في مجال الابتكار يؤكد مدى أهمية المساهمة في دفع مسيرة التطوير والابتكار في قطاع التعليم بالإمارات».