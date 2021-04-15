فيديو.. أول تعليق من الشيخ الطاروطي بعد إغلاق المجمع الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية للشيخ عبدالفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة المصرية، رئيس الهيئة العليا لتحفيظ القرآن الكريم بالعالم الإسلامي- مقطع فيديو؛ تعقيبا منه على إغلاق مجمع الطاروطي الإسلامي، لمخالفته الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح الشيخ الطاروطي أن الخطأً غير مقصود على الإطلاق، وأن البلاد تمر بمرحلة حرجة وحازمة تتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا التزامه وتعهده كبقية الأئمة في المساجد والتزامهم برسالتهم الدعوية والصحية في الحفاظ على أرواح وحياة المصلين والالتزام بالإجراءات التي أقرتها الدولة.

والتمس الشيخ الطاروطي من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استصدار أمر بفتح مجمع "الطاروطي" حتى لا يُحرم الناس من الصلاة فيه.