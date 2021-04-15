توريد 640 طن قمح إلى شون وصوامع بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

بدأ مزارعو بني سويف، اليوم الخميس، توريد محصول القمح إلى صوامع وشون المحافظة، وسط حالة من الهدوء وإجراءات احترازية مشددة.

من جانبه أعلن جمعة عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب أن كمية القمح التي جرى استلامها خلال اليوم الأول التوريد 640 طنا بصوامع المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 123 ألفا و614 فدانا على مستوى المحافظة، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألف و488 أردبا بما يعادل 333 ألف و556 طنًا.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أن أعمال التوريد واستلام المحصول تسير بصورة منتظمة، دون مشاكل أو حدوث تكدس في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون