بريطانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات الكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قال المركز الوطني للأمن الالكتروني في المملكة المتحدة، "جي سي إتش كيو"، إن "من المحتمل بشكل كبير" أن يكون جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي وراء سلسلة من الاختراقات الالكترونية، التي شملت شركة سولار ويندز الأمريكية، بحسب بيان عبر البريد الالكتروني من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في بريطانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، قوله إن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة تنتقدان السلوك الروسي الخبيث"، مضيفا أن بريطانيا "سوف تستمر في العمل مع الحلفاء لانتقاد السلوك الروسي الخبيث أينما وجدناه".