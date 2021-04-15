شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تشير إلى احتمالية الاحتياج إلى التطعيم ضد كورونا سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، بأنه من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويا، موضحا أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا قد تكون مطلوبة بعد 12 شهرا من الجرعة الثانية.

وذكر أن "الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة من لقاح "كوفيد-19" في غضون 12 شهرا من تلقي التطعيم بالكامل"، مضيفا: "من المحتمل أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد الفيروس سنويًا".

وأكد أنه من المهم للغاية السيطرة على الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بالفيروس، مشددا أن اللقاحات ستكون أداة مهمة في مكافحة الأمراض شديدة العدوى.