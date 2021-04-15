شكرا لقرائتكم خبر عن "بلينكن" يبحث سبل التعاون مع الرئيس الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقاءه في كابول اليوم، بالرئيس الأفغاني أشرف غني، التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه أفغانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الاستثمارات المشتركة في أفغانستان، وأهمية الحفاظ على مكاسب السنوات العشرين الماضية، لا سيما في بناء مجتمع مدني قوي وحماية حقوق النساء والفتيات.

كما ناقشا سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، والتزامهما المشترك لضمان عدم عودة القاعدة في أفغانستان، فيما أشار "بلينكن"، إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أفغانستان وشعبها، في دعم مستقبل سلمي ومزدهر لها.