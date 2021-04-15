شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وام)

دانت دولة الإمارات، بشدة الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي، في إقليم كردستان العراق.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إلى خفض التصعيد، وضبط النفس، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.