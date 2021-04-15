داعش يهاجم مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا

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كانو: أسفر هجوم شنه مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على مدينة داماساك في شمال شرق نيجيريا للمرة الرابعة منذ السبت، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وفرار الآلاف، وفق ما ذكرت مصادر أممية ومحلية.

وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن "قلقها البالغ ازاء الهجوم العنيف الذي وقع على داماساك بولاية بورنو والذي خلف ثمانية قتلى وما لا يقل عن 12 جريحا".

وذكر البيان "وفقا للمعلومات الأولية التي تلقيناها من اتصالاتنا هناك، قام المسلحون بإحراق مبان وقسم الشرطة والعيادة ومساكن المسؤولين وكذلك مكاتب المفوضية".

يشهد شمال شرق نيجيريا منذ 2009 نزاعًا دمويا وهجمات تشنها جماعة بوكو حرام الإسلامية، أوقعت نحو 36 ألف قتيل ومليوني نازح.

وانشق عام 2016 جناح من بوكو حرام وبات ينشط تحت اسم "ولاية الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، ويشنّ هجمات على عسكريين كما يقتل ويخطف مدنيين.