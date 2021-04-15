لقاء في قبرص الجمعة بين وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





القدس: يلتقي الجمعة في بافوس في غرب قبرص وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص على ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وهذا أول لقاء بين الدول الأربع للبحث في المصالح الاستراتيجية الإقليمية على ما أكد البيان.

وسيتناول وزراء الخارجية شؤونا اقتصادية وامنية، فضلاً عن تداعيات الأزمة الوبائية وإمكانات تشجيع السياحة، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويلتقي الوزراء في وقت لاحق الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وفق المصدر نفسه.

ويأتي اللقاء بعد أشهر على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.