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لقاء في قبرص الجمعة بين وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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القدس: يلتقي الجمعة في بافوس في غرب قبرص وزراء خارجية إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص على ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وهذا أول لقاء بين الدول الأربع للبحث في المصالح الاستراتيجية الإقليمية على ما أكد البيان.

وسيتناول وزراء الخارجية شؤونا اقتصادية وامنية، فضلاً عن تداعيات الأزمة الوبائية وإمكانات تشجيع السياحة، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويلتقي الوزراء في وقت لاحق الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وفق المصدر نفسه.

ويأتي اللقاء بعد أشهر على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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