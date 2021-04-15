شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط : التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية "تصعيد خطير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد اليوم وأدى إلى سقوط عدد من المواطنين الأبرياء ما بين قتيل وجريح.

وأفاد أبو الغيط في بيان اليوم أن التصعيد الخطير الذي سبقه استهداف إرهابي على مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق يشكل تحديًا خطيرًا لسيادة الدولة العراقية ولأمن واستقرار البلاد، وقد يشكل مؤشرًا خطيرًا على عودة نشاط الخلايا الإرهابية بالعراق.

وأشار إلى أن تزامن تلك الأحداث مع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بفيينا يمثل مؤشرًا مثيرًا للقلق من جهة سعي بعض الأطراف لاتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات وتوجيه رسائل خارجية.

وأكد أبو الغيط مواصلة دعم الجامعة العربية لجميع الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل حصر السلاح بيد الدولة وبسط نفوذ الدولة والقضاء على البؤر الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار في كل ربوع العراق.