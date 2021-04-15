'مسافة الثوم'.. أحدث طريقة للتباعد للوقاية من فيروس كورونا

وأكد الدكتور جوليان تانغ، استشاري الفيروسات بمستشفى ليستر الملكي، أنه يجب على الحكومات والعاملين في القطاع الصحي توعية الناس من خلال التركيز على ما سماه "الانتقال الجوي" للفيروس.

وعندما سئل عما إذا كان التركيز على غسل اليدين والتعقيم أمرًا خاطئًا، قال تانغ إن التركيز عليهما فقط لم يكن صحيحًا، مؤكدا أن الطريقة التي ينتقل بها فيروس كورونا تتم من خلال مسافة المحادثة في حدود متر واحد.



وقال تانغ، مؤلف دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية: "عندما تتحدث إلى صديق وتشاركه نفس الهواء الذي تستمع فيه إلى حديثه، فإننا نسميها مسافة تنفس الثوم. لذا، إذا استطعت شم رائحة فم صديقك، فأنت تستنشق بعضًا من هذا الهواء، بالإضافة إلى أي فيروس فيه".