مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبلغاً مالياً شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، بقيام مسلحين باقتحام منزل وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلات حديثة أقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة المشتل في بغداد حيث قاموا باحتجاز افراد العائلة في احدى غرف المنزل تحت تهديد السلاح وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية تقدر بأكثر من 35 الف دولار امريكي".

وأضاف المصدر أنه "في اقل من 15 دقيقة تم القاء القبض على احد المجرمين من قبل ضابط دوريات نجدة الرشاد بعد مطاردة وملاحقة وتبادل اطلاق النار".